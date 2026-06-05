Hoy, Equipo de Investigación sigue el rastro de la ruta de los móviles robados: así viajan desde España a Marruecos en horas

Cada día se sustraen miles de teléfonos en España. Muchos terminan fuera de nuestras fronteras en cuestión de horas. El reportaje sigue el recorrido de estos dispositivos desde los ladrones que los sustraen hasta las redes que los compran, almacenan, transportan y revenden.

A una reportera de Equipo de Investigación le desaparece el teléfono en Madrid. Días después, lo localiza a más de mil kilómetros de distancia, en Casablanca. Ese hallazgo pone en marcha una investigación para descubrir qué ocurre con los móviles robados una vez desaparecen.

Los reporteros del programa acceden a operativos policiales, analizan el papel de los receptadores y muestran cómo funciona un mercado clandestino que mueve miles de teléfonos cada año.

El equipo viaja hasta Marruecos para seguir la última señal del teléfono desaparecido y comprobar qué sucede con los dispositivos que cruzan el Estrecho. Allí descubre mercados donde se venden terminales de segunda mano a precios imposibles y donde muchos teléfonos bloqueados en Europa vuelven a funcionar.

La ruta de los móviles robados es un reportaje que destapa el negocio internacional que existe detrás de uno de los delitos más cotidianos y extendidos.

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