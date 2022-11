Lupin, el mayor ciberestafador de España, pudo ser detenido el 8 de enero de 2022 gracias a un ciudadano que le identificó por un programa de Equipo de Investigación. laSexta ha vuelto a emitir el contenido este mismo viernes, en el que Ibai Pérez, una de sus víctimas describió el "miedo" que sintió después de reclamar su dinero al estafador.

Según explicó a Equipo de Investigación en 2020, Lupin le "pidió 100 euros como reserva de un ordenador". Sin embargo, cuando le hizo la transferencia, 'Lupin' "dejó de contestar". Cuando denunció a la Policía comenzaron las amenazas: "Me dijo que me iban a ir a buscar, que sabían mi dirección. Es una persona a la que has facilitado tu dirección exacta, así que sientes miedo", explicó el afectado.

Finalmente, 'Lupin' le devolvió el dinero "cuando vio que la iniciativa era potente", y que estaban "haciendo un grupo grande para hacer algo contra él vía judicial". "Me dijo textualmente que era la única persona a la que había devuelto el dinero", indicó en Equipo de Investigación. Puedes escuchar su testimonio en el vídeo principal de esta noticia.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2020 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.