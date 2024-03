Pinos Puente es un pueblo de Granada de 10.000 habitantes, donde ya antes de entrar se encuentran macetas de plantaciones de marihuana desmanteladas. Ahí nació y se crio el Banano -Rubén Fernández Utrera-, un delincuente con un largo historial delictivo, que fue detenido en 2020 por atropellar a un guardia civil, tal como mostró Equipo de Investigación en un programa de 2020 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado

José Ramón Villalba, periodista de Ideal, cuenta que Rubén se casó, tiene hijos y residía en una de las barriadas más peligrosas de Pinos Puente: Cerro Faquila. "Es un joven que ya siendo menor fue detenido en varias ocasiones. Desde entonces, hasta ahora no ha parado. Una de sus características es que es muy escurridizo", cuenta Villalba, explicando los episodios más violentos de su historial.

"A quien le preguntes, no te va a decir nada... Porque no": así de tajantes se muestran los vecinos de Pinos Puente con el equipo del programa. "No conocemos a nadie", dicen temiendo represalias cuando el Bananas salga de prisión.

