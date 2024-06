Equipo de Investigación se desplaza a una de las etapas del Camino francés, a su paso por El Bierzo. El Camino oficial continúa por la Nacional 6, pero unas flechas que no coinciden ni en tamaño ni en forma con las oficiales desvían al peregrino hacia la localidad de Valtuille de Arriba. Este pueblo leonés de 85 habitantes fue paso de peregrinos en el siglo XV, pero ya no es Camino oficial. El desvío por el pueblo alarga tres kilómetros la ruta a los peregrinos.

Al decirle a un peregrino que está yendo por un camino que no es el oficial, una vecina grita que "es mentira". "¡Eso es mentira! Toda la vida el Camino fue por aquí", manifiesta la mujer, mientras que un hombre señala que tiene 61 años y que toda la vida el Camino pasó por allí. Sin embargo, reconoce que las flechas que hay pintadas en su pueblo no son las oficiales del Camino, sino que "alguien las pone por su interés".

Por su parte, otra vecina defiende que ese Camino "está desde hace muchísimos años". "A mí, honestamente, me parece perfecto que se pinten estas flechas, porque así los peregrinos no se van por el sol, sino que es mucho más cómodo para los peregrinos venir por aquí. El fin es la protección y que si tienen sed, puedan beber agua, que por el otro camino no hay fuentes", manifiesta la mujer.