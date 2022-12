El rastro de Esther López se perdió de madrugada el 13 de enero en Traspinedo, Valladolid. Durante días, los investigadores y batidas ciudadanas trabajaron a contrarreloj para encontrar a la joven. Sin embargo, no consiguieron dar con ella. Finalmente, un senderista encontró el cadáver de Esther López el 5 de febrero en una zona que ya había sido previamente batida. Equipo de Investigación analizó las claves del caso en un programa de octubre que laSexta vuelve a emitir este viernes.

Inés, hermana de Esther López, relató cómo Óscar, amigo de la joven, se puso en contacto con ella después de la desaparición. Además, autorizó a Equipo de Investigación a emitir el mensaje que le envía: "Yo la dejo exactamente en la entrada de 'El Romeral'. Me dice que se iba donde Carolo y al día siguiente, cuando me escribe Carolo preguntando qué tal rematamos, le respondo: 'Te la habrá dado parada esta y tal'. Él me doce que ahí no ha estado. '¿Cómo que no? Si iba para tu casa', contesto. La verdad, no le dimos más importancia porque como yo sabía que quería bajar a Valladolid, habría llamado a alguien y se habrá bajado. Luego por la tarde, Carolo me escribe y me dice que no entraban los mensajes. Ahí le contesto que estaría en casa"

Esta es la versión que el amigo de Eshter López declara ante la jueza: "Cuando dejamos a Carolo, me dijo que quería bajar a Valladolid y le dije que no porque tenía que trabajar. Me dijo que parara porque se iba donde Carolo [...] Sé que con él quedan a menudo, que van a su casa. No puedo confirmar si tenían algún tipo de relación".

Ante la pregunta de la juez sobre si no se le encendió ningún tipo de alerta "teniendo en cuenta que habían bebido y consumido mucho", Óscar responde que "fue ella la que dijo que se iba andando donde Carolo". "Me llamó rancio y se medio enfadó conmigo", añadió.

