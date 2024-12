"Manipulación y pérdida de criterio propio": un exseguidor de Llados cuenta qué le hizo abrir los ojos

Álvaro Rojo es uno de los exseguidores de Llados. En Equipo de Investigación denuncia las consecuencias negativas de haber formado parte de la comunidad. "Me di cuenta de que era una estafa y perdí bastante dinero".

Los seguidores de Llados no se han convertido en millonarios a pesar de las promesas del influencer y las ingentes cantidades de dinero que sus seguidores gastan en sus "cursos". Pablo Manuel García es una de estas personas que ha decidido confiar en él, a pesar de que todavía no ha visto resultados.

Este joven acude cada día acude a su trabajo en una lavandería, donde gana 900 euros anuales. "De momento, solo he generado 15 euros con el marketing de afiliados", reconoce, dejando claro que seguirá en su trabajo hasta que vea resultados.

"Hasta que el marketing de afiliados no me dé suficiente dinero para poder vivir de él, voy a seguir viniendo aquí a trabajar, o donde sea", explica, mostrando que no pierde sus esperanzas de que en un futuro obtenga los resultados prometidos.

Una visión muy diferente a la que tiene Álvaro Rojo, exseguidor de Llados. Él denuncia las consecuencias negativas de haber formado parte de la comunidad del influencer. "A partir de seguir a Llados, me di cuenta de que era una estafa y perdí bastante dinero. Esto me hizo abrir los ojos", señala.

Álvaro explica que cuando entró vio "manipulación y falta de criterio", lo que le hizo querer irse. "Lo que él hacía era intentar sacarte de una Matrix para meternos en la suya", asegura.

