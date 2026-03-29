La lucha de un agricultor por sus olivos frente a una megaplanta solar: "Mis árboles son mi medio de vida y ahora quieren arrebatármelos"

El agricultor asegura que su explotación le genera alrededor de 70.000 euros anuales, motivo por el que rechazó una oferta de alquiler de 12.000 euros. "Me llamaron para preguntarme si quería arrendar las tierras, que era voluntario. Me dieron el precio y dije que no, porque mi finca produce mucho más", concluye.

"Sí a las renovables, no a las expropiaciones, no a los megaproyectos que destrocen nuestro territorio". Estas son algunas de las consignas que se leen en las pancartas colocadas en el alambrado de la finca de Pepe Rubio, un agricultor con una pequeña explotación de olivos en la localidad granadina de Caniles, que podría perder sus tierras por la construcción de un macroproyecto de plantas solares.

En declaraciones al programa Equipo de Investigación, que lo entrevistó en febrero de 2023, Rubio recuerda cómo levantó su explotación: "Plantamos nuestros arbolitos y los hemos ido cuidando con mucho esfuerzo, sacrificio e ilusión".

"Mis árboles son mi medio de vida, y ahora quieren arrebatármelos", lamenta. Según explica, la expropiación podría ser inminente y, de producirse, implicaría el arranque de los olivos y la pérdida de la finca a cambio de unos 20.000 euros.

El agricultor asegura que su explotación le genera alrededor de 70.000 euros anuales, motivo por el que rechazó una oferta de alquiler de 12.000 euros. "Me llamaron para preguntarme si quería arrendar las tierras, que era voluntario. Me dieron el precio y dije que no, porque mi finca produce mucho más", concluye.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de febrero de 2023.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.com