El llamativo anuncio de perfumes falsos de "primeras marcas" a 15 euros: "Son buenos, mira... me los traen de Turquía"

El negocio de los perfumes tiene en la Navidad el momento cumbre del año. Sólo en estas fechas, se venden hasta el 40% de estos embriagadores frascos por los que se llegan a pagar más de 100 euros. Sin embargo, aparte de esto existe otro negocio en la 'sombra' que venden, según dicen en los anuncios, "perfumes de primeras marcas" a tan solo 15 euros la unidad.

Ofrecen hasta descuento, como pudo comprobar Equipo de Investigación al contactar con uno de estos vendedores por Internet: "Son quince la unidad... pero bueno, a 13 te las puedo dejar".

La cita, en un parking a 40 kilómetros de Madrid, a las afueras de Alcalá de Henares: "Son buenos, mira que te digo que ya no tengo más. Proceden de Turquía, a mí me los traen. Como me has dicho variedad te he traído variedad. Las vendo a 15 euros, a particulares".