Los orígenes del 'loco del chándal', Manuel González, se remontan hasta el cinturón industrial de Barcelona, hasta Sant Joan Despí, como muestra Equipo de Investigación en un programa de 2020 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

"Era amigo de mi hijo y era muy malo, no creo que fuera rebelde, tenía malas intenciones", afirma una vecina. "Él es de aquí de toda la vida, tenía una novia, pero se le cruzaban los cables", indica un vecino.

Ana Isabel Gutiérrez, psicóloga forense, ha estudiado la mente del 'loco del chándal'. "Manuel González es un niño que en una edad muy temprana se ve trasladado de comunidad autónoma, tiene una sordera congénita y dificultades de comunicación", sostiene.

"Dentro de la biografía de Manuel González, solo se conoce el dato de que tuvo una relación y parece que no fue satisfactoria desde el punto de vista relacional, ni sexual. Cuando ella pretende abandonarle, él intenta secuestrarla a punta de navaja con el objetivo de mantener relaciones sexuales. No lo consigue y parece que hay una denuncia, pero no se encuentran antecedentes penales, es posible que ella la retirara, o se archivara", añade la psicóloga forense.

Según subraya Ana Isabel Gutiérrez, "tras la ruptura es cuando se pueden empezar a datar, cuando comienzan, las agresiones".

Por otro lado, Equipo de Investigación refleja en el vídeo que se incluye a continuación cómo era la doble vida del 'loco del chándal'.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2020 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.