José Bono, expresidente del Congreso de los Diputados, recuerda con Equipo de Investigación cómo vivió el 23F. El político señala que "cuando se produce el golpe de Estado, el asalto de aquellos militares y guardias civiles al Congreso de los Diputados, el rey lo escucha en la radio".

En ese momento, Sabino Fernández, exjefe de la Casa del Rey, le dice, según cuenta Bono, que "el rey lloró" y le dijo esta frase: "Yo no esperaba a tiros". "Sabino concluye y me trasladaba esta misma pregunta: Si no esperaba a tiros, esperaba otra cosa", subraya quien por entonces era el cuarto secretario de la mesa del Congreso.