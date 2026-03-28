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Un jefe de seguridad sobre las solicitudes para un trabajo en el que se cobra el salario mínimo: "A la semana nos llegan 30 currículos"

Equipo de Investigación analizaba en 2019 los llamados trabajos basura y descubría los perfiles que optan a vigilante de seguridad. Personas de todo tipo, como ingenieros o camareros, optaban al puesto.

Un jefe de seguridad a Equipo de Investigación: "A la semana llegan 30 curriculums"

¿Qué hay detrás de lo que ha dado en llamar 'mierdajobs' o trabajos basura? Equipo de Investigación analizaba en 2019 el peor mercado laboral y respondía a varias ofertas de empleo para conocer las condiciones, entre ellas para vigilante de seguridad.

Ese año había activos más de 80.000 vigilantes de seguridad, siendo el tercer trabajo más precario de España en aquel entonces. Así, los reporteros entrevistaban a Asier García, gerente y jefe de seguridad de una empresa, sobre la cantidad de currículos que llegaban cada día, revelando los perfiles que optaban al puesto.

El gerente confesó que la mayoría provenían de otros sectores, desde ingenieros, gente de la obra a gente del sector de la hostelería, admitiendo que el trabajo como vigilante de seguridad era precario. "A la semana llegan unos 25 o 30 currículos", explicaba y añadía que el 5% eran de personas con estudios universitarios.

Durante la entrevista, un vigilante contratado por la empresa contaba que llevaba 10 años en el sector después de haber regentado dos bares. "Desde la crisis al final tuve que cerrarlo, me quitaron la casa, me quitaron todo y tuve que buscar una salida", reconocía. Su sueldo: unos 940 euros "limpios". "Este trabajo sí es precario", sentenciaba.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2019 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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