Era el segundo día de Daniel Sancho en Koh Phangan cuando cogió su moto alquilada para ir al muelle de la isla. Allí, ese 2 de agosto, entre los turistas que llegan a la isla, se encuentra Edwin Arrieta. Daniel acudió a recogerle y a las 15:18 horas, la cámara del establecimiento donde alquiló la moto graba a los dos. 20 minutos más tarde, a las 15:37 horas, otra cámara les capta de nuevo tras recorrer 12 kilómetros.

"Según las cámaras de seguridad, Daniel recoge a Edwin y se dirigen a un hotel de lujo, pero no es el mismo en el que se queda Daniel cuando llegó a la isla unos días antes", cuenta Gema Peñalosa, periodista de 'El Mundo'. En concreto, ambos acuden a un complejo de bungalows independientes con jardín y piscina privada, a solo 300 metros de la playa. Gloria Serra destaca que "no tenían previsto pasar las vacaciones ahí": "Daniel hace una nueva reserva en el hotel a su nombre, pero en el registro no hay ni rastro de Edwin". "El cirujano no sospecha que no saldrá con vida de la lujosa villa", detalla Gloria Serra,

Pasan alrededor de cuatro horas, son alrededor de las ocho de la tarde, según explica Peñalosa, cuando "se vuelve a ver a Daniel Sancho en una primera salida hacia la playa" tras captarle la cámara de un lujoso restaurante de la playa muy próximo al hotel. Daniel está solo y camina junto al mar con una bolsa. "Allí intenta alquilar un kayak, pero debido a la hora las propietarias lo desaconsejan" pero él las convence para comprar una piragua por 1.000 euros, explica Peñalosa. Equipo de Investigación habla con una de las propietarias en el vídeo principal de esta noticia.