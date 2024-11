Una influencer desvela a Equipo de Investigación las exigencias de Temu para colaborar con ellos: "Me dijeron que tenía que subir 15 vídeos en un mes"

Gran parte de la inversión en marketing de Temu va destinada a las redes sociales. Allí colaboran con influencers para publicitar sus productos. Su función es tan importante para la plataforma que en su propia web anuncian un programa en el que ofrecen comisiones para todo el que consiga aumentar sus ventas. Prácticamente son comerciales para ellos.

Una colaboradora es Marian Sánchez, una influencer que tiene un millón de seguidores, que explica a Equipo de Investigación cómo Temu contactó con ella: "Me llegó un correo electrónico para pedirme colaboración. 'Hola. ¿Qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Me gustaría invitarte a crear contenido patrocinado por Temu"'.

No obstante, Marian desvela que se negó a las exigencias de Temu: "Una de las últimas veces me dijeron que tenía que subir 15 vídeos en un mes. Yo lógicamente dije que no porque sería inundar mis redes sociales de Temu".