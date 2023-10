Equipo de Investigación entrevista al hombre que se hizo famoso como el 'rey del simpa' por la larga estela de cuentas sin pagar que acumula en Zaragoza. A su salida de prisión, el hombre afirma ante las cámaras del programa que lo hizo porque "no tenía otra cosa qué hacer" y, preguntado acerca de si está arrepentido, sostiene que "cuando tienes problemas, buscas cualquier forma de evadirte".

El hombre confirma que tras salir de la cárcel le "han dicho de empezar a trabajar": "A ver si es verdad", apostilla el 'rey del simpa', que afirma que su intención es estar unos días en el albergue municipal "salir a trabajar, coger una habitación e intentar no hacerlo más". Preguntado acerca de si no volverá a actuar responde que no cree: "Es que no lo sé, espero que no", remacha.

