La impresionante fiesta con la que recibieron a 'El Patrón' tras salir de la cárcel: "Llega a bordo del Porsche Panamera"

Música a todo volumen, cañones de confetis, bailes, vítores y aplausos. Así recibieron a 'El Patrón' en la avenida de la Guadalete de Puerto Serrano (Cádiz) después de haber estado detenido durante 24 horas por la investigación de las plantaciones de marihuana que estaba realizando la Guardia Civil en la zona.

"Ahí lo tenéis. Ya viene mi Javier para acá. Mira, qué poco ha durado. Todo para nada", decía su mujer en este vídeo que ella misma grabó y compartió en redes sociales. El cabecilla del clan de 'Los Piños' llegaba a bordo de su Porsche Panamera, valorado en 100.000 euros. "Para todos los envidiosos", presumía su esposa.

Equipo de Investigación contactaba en 2022 con un experto que analizaba los comportamientos de este tipo de narcotraficantes. "Todo esto forma parte de una narcocultura. Normalmente, los narcotraficantes viven en unos submundos en barriadas muy desfavorecidas en las que ellos intentan llamar la atención para deslumbrar al entorno que les rodea", explicaba.

"'El Patrón' cumple el estándar clásico de narcotraficante del Estrecho. Busca cierta admiración, porque si no, no se explica que después de tantas redadas que llevamos sigan cayendo por lo mismo, por llevar cochazos, lucir oro y salir en videoclips, cuando lo lógico sería que llevasen una vida discreta para no ser descubiertos", aseguraba.

