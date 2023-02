El primer administrador único de la promotora inmobiliaria de Charly es Juan Carlos, de profesión peluquero. Su firma aparece en un gran número de contratos de reserva de viviendas, que suman más de 300.000 euros. Equipo de Investigación localiza al "hombre de paja" de Charly, quien defiende que se metió en la empresa por su "hermano". "Mi hermano no tenía nada, no estaba trabajando y era la oportunidad para que hiciera unos trabajitos, porque se dedica a la construcción", indica.

"Me dijo que él se iba a encargar de las reformas y que Carlos compraría pisos y después los vendería, pero que él tenía una deuda en Barcelona y n podía crear una empresa, por lo que me pidió que si la podía crear yo", afirma Juan Carlos, quien cuenta que se dio cuenta de que algo no iba bien cuando un día fue a la inmobiliaria y vio "a seis personas que estaban trabajando sin estar aseguradas". "Cogían terrenos abandonados y ponía el cartel como si fuera suyo, cuando en realidad tenían otro dueño", subraya.