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Equipo de Investigación destapa la práctica irregular que llevan a cabo la mayoría de los restaurantes

En 2023, Equipo de Investigación examinó las cartas de varios bares y restaurantes y descubrió que era muy común cobrar por conceptos no permitidos, como el cubierto, el servicio de mesa o incluso por un vaso de agua del grifo.

Equipo de Investigación destapa la práctica irregular que llevan a cabo la mayoría de los restaurantes

En 2023, Equipo de Investigación descubrió que muchos bares y restaurantes practicaban cobros no permitidos al analizar detenidamente los productos que ofrecían en sus cartas.

El hallazgo subrayó la importancia de prestar atención a todo lo que aparece escrito en las cartas, ya que, además de los platos, se incluían servicios y productos que no estaba permitido cobrar, como el cubierto o el servicio de mesa.

El equipo también advirtió que tampoco era legal incluir en los precios la expresión "según mercado" ni negarse a ofrecer agua del grifo gratuita.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de laSexta de 2023 de Equipo de Investigación.

*Puedes ver el programa completo en Antresplayer.

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