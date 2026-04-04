Así rememoró un sacerdote el día en que Pablo de Rojas ofició una misa en su parroquia: "Fue desagradable"
En 2025, Equipo de Investigación habló con el padre Víctor Santos, párroco de un santuario en Cantabria donde tuvo lugar una de las misas de Pablo Rojas. En este vídeo, recuerda al falso obispo con "mirada despreciativa y actitud de menosprecio".
Equipo de Investigación encontró que, en la web de la Pía Unión del falso obispo Pablo de Rojas, no quedaba rastro de sus supuestos seminaristas. El programa localizó únicamente a un sacerdote ordenado por Rojas, un sexagenario que ofició su primera ceremonia en un santuario de Cantabria.
El padre Víctor Santos, párroco del santuario del Santo Cristo de Limpias, relató a Equipo de Investigación que la experiencia no le resultó "de grato recuerdo": "Lo que me ocurrió fue bastante desagradable", afirmó.
El sacerdote explicó que el cura ordenado por Rojas llegó a dar misa en su santuario "aprovechándose de una persona de mi confianza", mientras él no podía estar presente por tener la misa parroquial a las 12:00. Al regresar, se encontró con que "no utilizaron ninguna de las cosas que yo dejé preparadas la víspera para una misa normal". "Lo comprendí después, porque en su mentalidad era como si lo hubiese tocado unas manos pecadoras, es el mundo al revés", comentó.
Sobre el encuentro con el falso obispo, Santos recordó que recibió "una mirada despreciativa, altanera y una actitud de menosprecio". Ya en casa, al investigar en Internet, descubrió "todo ese oscuro asunto y las circunstancias que lo rodean" e informó al obispo, quien prohibió que Rojas y su ordenado dieran misas en la diócesis de Santander.
*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de laSexta de 2024 de Equipo de Investigación.
