El hombre acusado de hacer el mayor 'simpa' de la historia de España no era bien visto por sus vecinos: "No tenía buena fama"

El hombre, que contradice la versión de la hostelera gallega tras las acusaciones de celebrar un bautizo con 200 comensales y no pagar la cuenta de 5.500 euros, tenía un negocio de coches usados en su localidad.

"No tenía muy buena fama". Así hablan los vecinos de la localidad de Milladoiro, cerca de Santiago, donde reside el hombre que cometió el 'simpa' más grande de la historia de España. Este gallego celebró un bautizo en un restaurante y dejó a deber 5.500 euros después de acudir con 200 invitados. Del contante, más de 4.000 euros fueron solo en bebidas.

Periodistas de Equipo de Investigación se desplazaron el pueblo en 2023 para preguntar por el perfil del gallego, propietario de un negocio de coches usados. De vista sí me suena", señala uno de ellos. El otro vecino, por su parte, dice que "tenía varios coches, abajo de la rotonda, y no tenía muy buena fama". Según explica, se decía que los coches que vendía "no eran mucho de fiar".

Al conocer la factura dejada a deber por su vecino en un restaurante, sus vecinos son claros: "Menudo jeta", espetan.

Por su parte, el acusado dice que la factura le pareció "una barbaridad" después de haber dejado una señal de 3.500 euros. Además niega que hubiera 200 personas en el evento.

Todo lo contrario a lo explicado por la dueña del local, que además hace hincapié en que pidió expresamente tener una botella de whisky en cada mesa desde el principio y que todos los asistentes se fueron y no volvieron cuando se lanzaron fuegos artificiales.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2023.