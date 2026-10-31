La hipótesis forense que podría dar un giro al caso Esther López a pocos meses del juicio

"Es lógico pensar que el cadáver no estuviera ahí desde el principio, y si hubiera estado en otro sitio, probablemente sería un lugar con mucha humedad, como un arroyo, un charco o incluso una piscina" contaba el profesional a Equipo de Investigación en 2022.

Esther López, de 35 años, desapareció en Traspinedo (Valladolid) en enero de 2022. Casi un mes después su cadáver aparecía en una cuneta de la carretera VP-2303. Aún hoy se desconoce quién perpetró el asesinato -fue atropellada-. El principal sospechoso Óscar S.M., en libertad con medidas cautelares, se sentará en el banquillo de los acusados el próximo ferbrero acusado de asesinato con alevosía.

El programa entrevistaba a Aitor Curiel, el médico forense encargado de la autopsia de la joven, que planteaba una hipótesis que podría cambiar el rumbo de la investigación: el cadáver pudo haber permanecido en un lugar distinto antes de aparecer en la cuneta donde finalmente fue hallado.

"Es lógico pensar que el cadáver no estuviera ahí desde el principio y ,si hubiera estado en otro sitio, probablemente sería un lugar con mucha humedad como un arroyo, un charco o incluso una piscina", explicó Curiel a los reporteros del programa. El especialista detalló además los hallazgos que, según su análisis, apuntan a una exposición prolongada a ambientes húmedos.

A partir del trabajo pericial realizado, Curiel señalaba que "la primera posibilidad es que haya sido atropellada, porque existe un politraumatismo con lesiones en múltiples localizaciones". También subrayaba que la posición en la que apareció el cuerpo sugiere "una manipulación del cadáver y de la colocación de los objetos".

El forense destacaba asimismo la existencia de "bastantes" indicios que refuerzan esa hipótesis, entre ellos las rozaduras detectadas en los botones y en las botas de la víctima, compatibles "con el arrastre tras un atropello o con el traslado posterior del cadáver".

Además, recordaba que la presencia de pintura azul en el glúteo izquierdo del pantalón de Esther abre una nueva línea de investigación: "Habría que buscar vehículos compatibles con esa pintura".