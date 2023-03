Equipo de Investigación llama a Loli, una de las acusadas del asesinato de Pedro y pareja de la víctima. La mujer accede a responder a ser entrevistada y expresa que está "mal" por lo ocurrido. "Se han dicho muchas cosas falsas, muchísimas", asegura.

Al preguntarle por qué ella está en libertad mientras que su hermana gemela está en prisión, Loli responde que es porque "no hay nada claro" contra ella. "Ningún vídeo, ni ningún audio mío, porque yo no entré en ninguna conversación, yo no sabía nada de esto", defiende. Así, acordamos entrevistarla en persona unas horas más tarde en la estación de Sabadell. En este enlace, la entrevista completa a una de las acusadas del 'crimen de las gemelas'.