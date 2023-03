Loli, novia de Pedro y una de las acusadas del 'crimen de las gemelas' accede a responder en exclusiva a las preguntas de Equipo de Investigación. La mujer cuenta da su versión sobre qué ocurrió la noche del asesinato de Pedro. "Él vino a mi casa y hubo una pelea más. Nos metimos en la cama e intenté que se moviera un poquito, y ya se puso conmigo... y en ese momento apareció Isaac porque él y mi hermana se iban a la playa y vinieron a recoger ropa", una afirmación que llama la atención a la reportera de Equipo de Investigación, quien le señala que "era muy tarde para ir a la playa".

"No. Ellos entraban cuando querían porque tenían llave", responde Loli, quien cuenta que, supuestamente, Isaac, la pareja de su hermana, se puso a discutir con Pedro, y que ella no hizo nada porque se quedó "en estado de shock". "Luego se me fue la cabeza y me fui a limpiar la sangre. Me dio por ahí", expresa. Puedes ver la entrevista completa de Equipo de Investigación a Loli en el vídeo principal que acompaña a esta noticia.