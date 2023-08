El piloto de lancha no quiere que se le reconozca durante su entrevista con Equipo de Investigación en la que cuenta por qué decidió trabajar para los hermanos Castañas. Hizo 18 viajes a Marruecos para el clan hasta que le detuvieron. En cada viaje llevaba 1.000 kilos de hachís. Los hermanos le pagaban por kilo. "Yo he podido ganar 5 millones de pesetas en un viaje. Yo he llegado a tener en un cajón 17 millones de pesetas", cifra en declaraciones a un programa de 2017 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

El mismo asegura que cualquier lanchero está dispuesto a trabajar para el clan. "Aquí no hay nada para trabajar. También te estás arriesgando a cuatro o siete años de cárcel. Quién te paga la luz o quién le da de comer a los nios", argumenta.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2017 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.