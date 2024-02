El inicio del bulo del 'Bar España' está detrás de un peluquero que asegura, falsamente, que sus hijas han sido víctimas agresiones sexuales. El hombre llega incluso a manipular a las menores para que relaten los hechos, totalmente falsos, en un vídeo, como reflejó Equipo de Investigación en un programa de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

Sin embargo, las hijas del hombre no fueron los únicos niños manipulados. El peluquero idea una trama de abusos a menores en el centro donde la jueza manda a sus pequeñas, de cinco y tres años.

Equipo de Investigación encuentra la denuncia de un exinterno que dice que sufrió abusos sexuales. Décadas después, el programa localiza al niño que supuestamente firma esa denuncia. Es Javier Félix Macho

Acude al centro de menores donde estaba interno y relata su caso: "Mi padre me puso aquí, yo era tan malo que me trajo. Tenía que estar dos años y estuve uno. Me despertaba, desayunaba y después iba al colegio", recuerda el exinterno.

Preguntado por la denuncia que circula en Internet en la que figura que él habría relatado agresiones sexuales en esas instalaciones, lo niega. No obstante, se recoge hasta una supuesta declaración. En ella dice cosas como esta: "Una noche de las noches nos llevaron para abusar de nosotros".

No obstante, Félix Macho niega que eso sea verdad: "No, en ningún momento". "No sé por qué circula esto por Internet. Yo no he tenido ninguna mala experiencia, es mentira", zanja.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes