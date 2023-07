Una joven de 34 años que se movía habitualmente por las tiendas del centro de Zaragoza acabó siendo condenada como responsable por un delito continuado de estafa al grupo Inditex, como reflejó Equipo de Investigación en un programa de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

"Resultó ser una forma muy peculiar que yo nunca había visto, ni la Policía incluso. Su 'modus operandi' era comprar, vía online, o en tienda y luego hacer devoluciones cambiando las etiquetas", relata Luis María Gabás, periodista de El Periódico de Aragón.

Según la pionera sentencia, cogía una prenda vieja y la hacía pasar por nueva para que le dieran el dinero. "Incluso ropa interior, que sabemos que no se puede devolver", añade Gabás.

La mujer fue condenada a seis meses de prisión. Se le prohibió la entrada en las tiendas durante un año y también tuvo que devolver el importe de lo estafado, un total que superaba los 452 euros.

Equipo de Investigación descubre que vende ropa en una aplicación de segunda mano. Por ejemplo, unas sandalias sin estrenar por 20 euros y unas zapatillas nuevas por 150 euros. Al contactar con ella, accede a hablar con el programa, aunque con algunas condiciones: "Que se me distorsione la voz, que no se me reconozca, ni se diga el nombre".

A pesar de la sentencia, ella asegura que los hechos no fueron así: "Lo único que sucedió puntuales veces es que había estrenado una prenda y la había devuelto. Además, lo hace mucha gente".

Preguntada por cuántas veces lo hizo, responde que lo desconoce: "No lo sé. Un sábado te comprabas un vestido, salías, te lo ponías y al día siguiente lo devolvías. No hay más. No sé si lo hizo otra gente y me lo empaquetaron a mí".

En la sentencia indican que tenía un método muy profesionalizado para cambiar las etiquetas, pero la joven justifica que ella no sabe coser: "Eso dicen, es falso"

Sobre su testimonio en el juicio, sostiene que se limitó a contar lo que había hecho y lamenta que no le creyeron: "Cumplí lo que tenía que cumplir y ya está [...] Pusimos un recurso porque no era cierto, pero no lo aceptaron. Salí culpable"

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.