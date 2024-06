La zona de la Sagrada Familia es de las más visitadas de Barcelona, con muchos grupos de turistas visitando el monumento pese a que incluso no tienen entrada. Una situación que genera un malestar en los vecinos que no entienden algunos guías turísticos.

Como este que atiende a Equipo de Investigación, que explica que lleva un grupo de 19 personas sin entrada a la Sagrada Familia. Y al ser preguntado por las quejas de los vecinos, afirma no entenderlas: "No, los vecinos me empujan a mí. Estoy trabajando y diciendo 'no pases por aquí por donde paso'. Yo estoy trabajando. No lo entiendo que nos digan sinvergüenzas porque traemos turistas. Estoy trabajando no es normal".

"Luego no hay dinero para la seguridad social, no hay dinero para nada porque no hay turistas. Queremos lo bueno, pero no lo malo. Y esto es ridículo, son los que no están esperando", añade.