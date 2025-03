La Guardia Civil avisa a Equipo de Investigación en la calle de El Patrón: "No podemos asegurar que no corra peligro vuestra vida"

La Guardia Civil advierte a los reporteros de Equipo de Investigación del peligro de pasar por la calle donde vive El Patrón y su clan: "Están ahí dándose voces unos a otros, no os vamos a asegurar que no vaya a pasar nada".

Equipo de Investigación se adentra con la Guardia Civil a la calle Guadalete, donde vivía 'El Patrón', donde su clan, 'Los Piños' había hecho un fortín. Desde el pueblo se accede por un único extremo y a ambos lados de la avenida hay campo. A mitad de esta viven los patriarcas del clan, mientras que 'El Patrón' vive a unos 100 metros de ellos y su lugarteniente. 'El Ratón', a otros escasos metros. Además, la avenida tomada por el clan desemboca en una rotonda sin salida, por lo que se debe volver por el mismo camino si se quiere salir de la avenida.

Los reporteros del programan recorren junto a la Guardia Civil los 350 metros de la calle hasta la rotonda, en la que hay que dar la vuelta y volver a pasar por la misma calle para poder salir. Por eso, la guardia civil alerta al equipo del programa: "La van a liar, eh". "Vamos a tener que salir a palos", explica un agente a los miembros de Equipo de Investigación, a los que advierten: "Están ahí dándose voces unos a otros". "Si queréis intentarlo lo podéis intentar, pero nosotros no os vamos a asegurar que no vaya a pasar nada ni que no corra peligro la vida vuestra, ni la nuestra", explica una agente de la Guardia Civil.