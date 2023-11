Celia Ojeda, directora del Área de Biodiversidad de Greenpeace España, explicaba en 2022 -en un programa de Equipo de Investigación que laSexta ha vuelto a emitir este viernes- la dimensión de la destrucción de productos devueltos de Amazon. "Es una media de 220.000 productos al día que son destruidos", alerta la activista.

El programa antes había estado en el exterior del centro logístico de Amazon en San Fernando de Henares (Madrid), donde un camionero asegura que entran "entre ocho y diez camiones en media hora". Pero esos camioneros no saben qué hay dentro de los vehículos que acceden al recinto. "Son políticas de la empresa. No sabemos lo que hay", explica el camionero, y añade otro: "Ponen el precinto y ya no se puede abrir".

Celia Ojeda explica que las imágenes de un trabajador del Reino Unido indican cómo productos que han sido devueltos están clasificados para ser destruidos. "Son productos que se encuentran en buenas condiciones y podrían ser revendidos otra vez", denuncia la activista.

Pero esto no solo está sucediendo en el Reino Unido porque, según Ojeda, Greenpeace tiene "confirmación de que también ocurre en Alemania". En este país vieron cómo productos fueron "llevados a vertederos para ser destruidos".

En cuanto a la cantidad de productos destruidos, Ojeda dice que hay datos de Alemania "que apuntan que el 30% de las devoluciones son destruidas". "Es decir, estamos hablando de una media de 220.000 productos al día que son destruidos. Podría darse la posibilidad de que esto estuviera ocurriendo en España", alerta la activista.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.