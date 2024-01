Con 890.000 hectáreas de riego, la cuenca del Guadalquivir representa el 25% de la superficie de regadío en España. Existen unos 3.500 pozos ilegales, aunque la Confederación Hidrográfica tienes localizados unos 1.500. El programa Equipo de Investigación contacta con poceros que anuncian sus servicios en Internet.

"Normalmente se hacen pozos anchos y va a costar sobre 3.000 euros. Un pozo de sondeo está sobre los 4.000 ó 5.000 euros. Ya si me mandas la ubicación de dónde está el sitio, yo te voy a decir si hay agua o no hay agua", explica el primero de los profesionales. Al contactar con un segundo, reconoce que "ahora mismo no se están dando permisos".

Reconoce que no los hacen, pero se ofrece a realizarlo. Pone las siguientes condiciones, como puede observarse en el vídeo superior: "Usted me firma un papel, como que va a hacer un pozo sin permiso. Después si pasa algo, usted se hace cargo". Los reporteros del espacio presentado por Gloria Serra se trasladan a Jaén para grabar el trabajo de otro pocero.