Rafael es un presunto estafador de vehículos de ocasión. Sus víctimas firmaban un contrato de compra o de venta de un vehículo a un concesionario a nombre de Rafael con la premisa de que le pagarían el vehículo cuando se vendiera.

Equipo de Investigación ha contactado con un extrabajador del concesionario de Rafael, que ha narrado cuál era el modus operandi: "Buscabas coches y tenías un guion de qué decir a los clientes para conseguir que trajera el coche a nuestras instalaciones. Llegué a traer como 25 en dos meses".

"Las facturas eran muy inferiores a lo que era el coche", ha indicado el extrabajador, que ha asegurado que "imaginó que era algo de blanqueo de dinero". "No sabemos ni donde iba el coche, ni donde iba el dinero, ni nada. Cuando va a finalizar el mes me di cuenta de que algo pasaba porque la gente me llamaba diciendo que dónde estaba el dinero de mi coche. Yo les decía que fueran a hablar con mi jefe", ha indicado. Puedes escuchar su relato al completo en el vídeo principal de esta noticia.

*El contenido al que hacer referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de enero de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.