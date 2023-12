"No existe otra cosa que no sea IM Academy". Así resumía en Equipo de Investigación un exmiembro de IM Academy el 'modus operandi' que seguían todos los implicados en esta organización investigada por la policía en 2022. El joven, que no mostró su rostro en ningún momento de la entrevista, había abandonado los estudios a los 18 años para entrar a formar parte de ella. Según su testimonio, había que dejar atrás también a la familia y los amigos y centrarse exclusivamente en ellos.

La primera vez que contactaron con él fue a través de Instagram. "Me hicieron mucho énfasis en el trading, que es en lo que más insisten cuando te intentan reclutar". El proceso duró todo un mes, en el que hablaban con él para convencerle diariamente. "Al final, es lo que terminé haciendo yo, reclutando a la gente, porque realmente es lo que te da dinero".

Elegían a "chavales jóvenes". "La mayoría están en carreras que no les gustan y con ese descontento jugábamos nosotros para poder reclutarlos". Lo más preocupante de esta dinámica, destacaba, es que estos menores de edad estaban 'reclutando' a gente de su edad en la organización. "Del instituto a la academia".

Asociaciones de madres y padres de numerosos centros educativos andaluces fueron las primeras en dar la voz de alarma. "Alertan de una organización que emplea prácticas similares a las sectas para reclutar a sus alumnos", informaba Gloria Serra. "He oído que hay chicas que les enganchan con el tam de 'tú, ven aquí para promocionarte y si tú vendes y traes más gente te damos dinero', un fondo integrista, sectario y muy americano. A mí me parece peligroso que lleguen a los centros educativos. Me parece un lavado de cerebro monumental", decía una de las madres de alumnos de un instituto de Granada.

Los estudiantes también sabían de la existencia de IM Academy. "Sin yo pedírselo ni nada, me metieron directamente en el grupo de estos, pidiéndome que metiera dinero y que si quería estar con ellos incluso tenía que invertir. Era de trading, de ir ganando y era todo bitcoins, supuestamente". Un amigo suyo llegó a entrar y ha visto a otros chicos dejar los estudios por este motivo. "Un alumno llegó a dejar a mitad de curso todo, en segundo, que estaba a nada de terminar".

El director del centro trasladaba la preocupación de los tutores de los chicos. "Están abandonando un ritmo de trabajo estable y hablaban de que estaban apuntándose a una academia de formación sobre trading", relataba. "Nos consta que, a través de las redes sociales, por ejemplo de Instagram, llevaban a muchos alumnos. Varios miles, seguro", decía con preocupación.

