Carlos Aránguez fue fiscal en Sevilla y en el programa de Equipo de Investigación de 2018 que laSexta ha vuelto a emitir, confiesa que el caso de 'La Manada' es algo que le "sorprende".

El exfiscal reconoce que no entiende por qué no se les ha acusado "de formar un grupo criminal". "No entiendo por qué el ministerio fiscal, la acusación particular, no ha introducido ya este delito. En mi opinión lo son, pero es que en la suya también, ellos mismos se denominan 'La Manada'", indica.

Además, no duda en pronunciarse sobre el vídeo que grabaron en el interior del coche en Pozoblanco. "Es repugnante, ella está absolutamente dormida", explica, recalcando que esto fue una "prueba estrella" en el procedimiento.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2018 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.