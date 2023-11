Isaac, condenado por el asesinato de su cuñado Pedro, era un camionero de 45 años vecino del barrio de la Cruz de Barberá, en Sabadell. Equipo de Investigación entrevistó a varios de sus amigos en un trabajo estrenado en marzo que laSexta ha emitido nuevamente este sábado.

"Yo he sido amigo toda la vida de él y hemos salido mucho juntos. No me esperaba lo que ha hecho, pero él no ha sido nunca una persona agresiva", afirmó uno de éstos, como puede observarse en el vídeo situado sobre estas líneas.

Otro de los amigos afirmaba que nunca lo vieron "pelearse": "Yo le conozco desde que era muy pequeñito y jamás se ha peleado en el barrio... Nunca, nunca". ¿Les habló en alguna ocasión de la víctima, su cuñado Pedro? Todos ellos coincidieron en la respuesta: nunca se había referido a éste ni a Pilar, su pareja, también condenada.

"Incluso ese día que pasó eso, al mediodía, le vimos en el bar de arriba tan normal y esa misma noche fue cuando lo hizo", lamentaba otra amiga.

La Audiencia de Barcelona ha condenado a 16 y 20 años de cárcel a las dos gemelas acusadas de asesinar al novio de una en Sabadell (Barcelona) en 2021, con una pena más alta para Dolores por agravante de parentesco para la que era su pareja. También ha impuesto una pena de 17 años para el cuñado de la víctima, que en el juicio confesó el crimen.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de marzo que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.