Durante 120 horas más de 4.000 personas convirtieron el aeródromo de Benagéber, en Valencia, en una fiesta repleta de excesos. Solo desde el aire se podía ver la dimensión con asistentes de toda Europa ocupando un espacio público de forma ilegal. Una 'rave' que mostró Equipo de Investigación en un programa de 2015 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

En el programa, Tatiana Roig, una de las primeras periodistas que consiguió entrar, desvela qué fue lo que se encontró. "Los agentes me dieron que no se harían responsables de lo que me sucediese dentro", indica, reconociendo que "impresionaba" ver todo lo que había.

"Había personas muy colocadas. Me preguntaban si tenía cocaína o cualquier tipo de pastillas", confiesa, explicando que también se podía ver a muchas personas durmiendo en el camino que iba del control policial hasta la 'rave' ilegal.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2015 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.