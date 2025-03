"Me están tomando el pelo": un hostelero, tras desvelarle que no hay diferencia entre su agua filtrada y del grifo

Con el resultado de los análisis donde se determinó que la diferencia del agua filtrada y del grifo que tenían tres restaurantes en Madrid "no era significativa", ya que ambas tenían "gran calidad", Equipo de Investigación volvió a los establecimientos a conocer la razón por la que cobraban el agua filtrada por un importe de 2,95 euros, 2,80 euros y 1,80 euros.

El primer restaurante se negó a comentar y el segundo local admitió que confiaban "en el proveedor externo que les vende el agua filtrada" y que fijaban ese precio "porque así lo pide el grupo". Sin embargo, el propietario del tercer y último restaurante mostró su asombro tras ver los resultados del laboratorio.

"Nos venden esa maquinita que veis ahí, y cuando llega el comercial, coge una muestra de la máquina recién sacada y otra del grifo y nos vende que tiene menos residuos que cualquier agua mineral del mercado", explicó el señor, lamentando que "le estaban tomando el pelo". "Al final, esa máquina no es gratuita para el local, es un 'renting'. Todos los meses nos cobra 'x' y luego las botellas en las que los servimos también", detalló.

"Ahora hay polémica con cobrar o no el agua del grifo, pero yo soy partidario de cobrar todo lo que se sirve, porque aquí no viene de la nada y si se sirve tiene un coste; no se bebe a morro de la jarra, los vasos sobre los que se bebe se lavan", concluyó el señor.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2023.