Estafado al comprar su primera cámper: "Me ha costado 8.500 euros, más los 2.500 de la primera, que se esfumaron"

A este arquitecto de Badalona le estafaron cuando intentaba hacerse con su primera cámper. "Esta me ha costado 8.500 euros, más los 2.500 de la primera, que se esfumaron ye no he vuelto a ver", ha explicado a Equipo de Investigación.

"Yo quería comprarme una furgoneta y, en Wallapop, vi una que me interesaba", relata Fernando Martín, víctima de una estafa de la camperización de vehículos. Porque su sueño era prepararla para viajar y el vendedor le dio confianza, se lanzó a negociar.

"El anuncio estaba por 13.000 euros y yo llego un acuerdo con el vendedor por 11.000 euros. Quedo en la puerta de su casa, baja y le hago una paga y señal de 2.500 euros". Tras intercambiarse los datos y formalizar un supuesto contrato... nunca más supo de esa furgoneta. Le habían estafado.

No es el único que denuncia al vendedor. Lola Palau también es víctima de este chico que dice llamarse Isaac. "Le pagué 7.000 euros y, como quise el techo elevable, tuve que darle otra paga y señal de 4.800 euros", explica. Pero también fue estafada.

"Siempre iba alargando el tiempo de entrega. Me volvió a pedir 5.000 euros más, para acabar toda la homologación. En total, le llegué a dar 17.800 euros", lamenta esta víctima. Y como ellos, otra treintena de personas llegaron a pagar a este presunto estafador por una cámper que nunca llegó.

Equipo de Investigación ha conseguido hablar por teléfono con Isaac, que asegura haber vendido a otra persona esas furgonetas, aunque también dice que se las quitó la Policía y que, aun así, las vendió a varias personas a la vez.

Por todo esto, comprar en concesionarios homologados es una garantía frente al fraude.

