La principal fuente de ingresos de Llados es su "escuela" (así se refiere a la venta de una especie de "cursos"). La llama 'Tu primer millón'. Equipo de Investigación visita la web donde vende estas "formaciones" que prometen "hacer ricos" a sus usuarios. Por 100 euros al mes, los pagadores tienen el "privilegio" de formar parte de su comunidad privada.

A cambio, les entrega un programa de supuesto "entrenamiento y nutrición". Además, les permite asistir a una clase en directo. Algunos de sus adeptos le imitan mostrándose con el torso desnudo. Los reporteros del programa contabilizan 715 asistentes a una de sus charlas. La mayor parte son hombres. No hay ninguna novedad: repite el mismo discurso que muestra en sus redes sociales.

"Yo soy un visionario que ve cosas que nadie fucking ve. Yo puedo comprar al día tres fucking lambos y quemar uno, me la pela", expresa. Como puede observarse en el vídeo superior, una seguidora le plantea el siguiente dilema: "No sé por qué, ahora no puedo levantarme temprano (...) Me siento mal...". "La realidad es porque eres blanda. Eres una vergüenza de ejemplo para tu hija; vas a crear una hija débil con sobrepeso que va a tener una vida de fucking mierda".