Fernando Miguel, cabo de la Policía Judicial de la Guardia Civil, explica quién es el socio de Charly, el presunto estafador. Se trata de Michele Pilato, un empresario afincado en Mallorca y gerente de Mallorca Investment, "empresa ficticia creada para ocultar la actividad de promociones Lujo Casa".

"Uno tiene una inmobiliaria y el otro se dedica al tema de promociones, pero una cosa vincula a la otra, y la otra a la una", asegura Miguel. Los reporteros del programa consiguen encontrar a Pilato a la salida del gimnasio. Su declaración es demoledora: "Me ha costado mucho, pero todavía no lo hemos superado". "A mí me ha jodido la vida, ¿lo entiendes?", afirma Michele Pilato a Equipo de Investigación.