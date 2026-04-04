"Querían que estuviera allí 24 horas y siete días a la semana": el testimonio de una trabajadora de las monjas de Belorado

Una empleada de la casa rural de las monjas de Belorado sostiene que compraron una estatua de San Miguel de bronce "carísima": "Aquello no podía ser rentable".

Equipo de Investigación localizó en este reportaje de 2025 a una empleada de la casa rural de las monjas de Belorado. La empleada afirma que, en un comienzo, ayudaba "sin contrato" a las religiosas y que al final pretendían que estuviera allí "24 horas al día, siete días a la sema, a cualquier hora".

"Ya era cada vez más, cada vez más... No se dan cuenta de que la gente fuera tenemos vida", confesó ante las cámaras de laSexta, explicando en qué consistía su trabajo: "Mi jera era la ex abadesa. Luego estaba sor Sión, muy involucrada en el tema. Recuerdo en aquel momento que Amazon venía bastante. En la casa rural había de todo, estaba fenomenalmente montada... pero había, no sé, seis manteles por mesa, otra vajilla porque les gustaba más que la que habían comprado antes. Yo flipaba".

"De repente, empezaba a encargar estatuas. Cuando me marché estaban encargado un San Miguel de bronce. No sé qué era, pero carísimo. Aquello no podía ser rentable", cuenta.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de laSexta de 2025 de Equipo de Investigación.

*Puedes ver el programa completo en Antresplayer.

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