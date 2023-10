Ver jabalíes es una actividad casi diaria en A Coruña. Equipo de Investigación ha acudido a las afueras de la ciudad a ser testigo en primera persona de la presencia de estos animales. Una vecina ha contado al programa cómo "entrando en el garaje, al abrir la piuerta había una manada de jabalíes paseándose. Padre madre y un montón de pequeñitos".

Otros viandantes, en cambio, afirman que sufrieron el ataque de uno de estos animales hace apenas unos días: "Atacaron a mi perro. Salió de entre los matorrales y el jabalí lo olfateó durante unos minutos y empezaro na embestirlo", ha explicado el dueño del can. "La suerte es que era un hembra y no tenía los cuernos, si llega a ser un macho el perro no lo cuenta", exponía la dueña.