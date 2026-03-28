"Me dijo que si no pagaba, se suicidaba": el 'modus operandi' de los estafadores del amor

Una víctima de un estafador del amor compartió su testimonio con Equipo de Investigación en 2022. La mujer, que mantuvo su rostro ocultó, explicó cómo comenzó a pedirle dinero para traer sus pertenencias desde Turquía.

Las estafas del amor están a la orden del día. Desde el falso Brad Pitt hasta el fatídico crimen de Morata de Tajuña, los estafadores que engañan a mujeres ya se han consolidado en el panorama criminal. En 2022, Equipo de Investigación analizaba el llamativo caso de un cirujano de prestigio al que le suplantaban la identidad para estafar a mujeres. Era el hombre perfecto.

Así, el programa hablaba con una mujer que fue víctima del 'estafador del amor'. Compartió su testimonio ocultando su rostro debido a que estaba avergonzada por lo que había sucedido y, además, nadie de su entorno conocía la historia.

La mujer contó al programa que, por ejemplo, hicieron una videollamada "en tres ocasiones". La persona que se encontraba al otro lado de esa comunicación era, supuestamente, un médico que se encontraba en Yemen. "Se cortaba muy rápido y se escuchaba muy mal", explica. El estafador justificaba esa mala calidad de conexión a que el país estaba en guerra. A pesar de ello, la mujer logró hacer una captura de pantalla en la que se podía ver su rostro.

La pareja llegó a hacer planes de futuro. Roman Michael, el nombre que adoptó el estafador, le explicó que cuando finalizara su contrato iba a ir a España. "Yo también quiero casarme contigo y ser feliz contigo para siempre", se podía leer en uno de los mensajes que le envió.

La relación comenzó a hacer aguas cuando Roman le pidió un favor. "Tenía que pagar 1.200 euros para traer sus pertenencias desde Turquía a España", explicaba la mujer estafada. Según le explicó, la mercancía había llegado a Francia. En este momento, pidió 3.500 euros más debido a que la mercancía no pesaba lo que estaba declarado.

La mujer, en este momento, todavía no sospechaba de él. Pero, finalmente, una nueva petición de dinero hizo que se activaran las alarmas: "Pasan dos días y vuelve a pedir otra vez más dinero. Me llegó a pedir que vendiera mi coche, que vendiera mi casa...".

El estafador llegó a amenazarla con suicidarse sino pagaba el dinero para recuperar sus pertenencias. La mujer tuvo una intuición y decidió revisar su perfil de Facebook y descubrió que ya no existía. Al buscar su nombre, vio que había muchos perfiles con ese mismo nombre y, en uno de ellos, una chica alertaba de que le había estafado 16.000 euros.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2022.

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