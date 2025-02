El desconcertante mensaje que recibió una vecina de las víctimas del crimen de Morata: "Me escribió cuando falleció mi madre para pedirme 15.000 euros"

'Equipo de Investigación' contactó con una vecina de Morata de Tajuña que mostró el mensaje que Amelia le envío pidiéndole dinero al mismo tiempo que le daba el pésame por el fallecimiento de su madre: "No les presté nada".

'Equipo de Investigación' indagó en este programa recuperado el triple crimen de Morata, una estafa que terminó en tragedia. En este fragmento se analizó cómo las hermanas de Morata de Tajuña se fueron quedando sin recursos hasta el punto de llegar a tener que pedir ayuda a los vecinos del pueblo, entre ellos, María Ángeles Montes, que declaró ante las cámaras del programa cómo las hermanas le pidieron dinero al mismo tiempo que le daban el pésame por el fallecimiento de su madre.

"Me pidieron 15.000 € en un mensaje que me mandaron al móvil. El 13 de mayo falleció mi madre y recibo en el Messenger un mensaje de Amelia. Hemos pensado en ti para pedirte un favor", le escribieron las hermanas.

María Ángeles Montes se presentó a la cita y relata en este vídeo cómo le pidieron dinero: "Vinieron las dos muy arregladas. En un lado se sentó Ángeles y en el otro Amelia. Amelia me dijo que es que había fallecido un tío suyo en Estados Unidos y que les había dejado una herencia con apartamento, empresa no sé cuántos millones de euros y necesitaban 35.000 € para poder recoger esa herencia. Y ellos venían de Madrid ese día de un banco y el banco les dejó 20.000 € y necesitaban 15, que si se los puede dejar yo. Les hacía falta para mañana, porque si no perdían la herencia".

La vecina no se los prestó, pero reconoce tener sospechas de por qué se lo pidieron a ella: "Mi madre había fallecido, vivía sola, ellas seguro que pensaron que mi madre me dejó algo".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación que laSexta vuelve a emitir este sábado.