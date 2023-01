Equipo de Investigación localizaba a un antiguo empleado del servicio de Shakira, que aseguraba haber trabajado en el ático del futbolista Gerard Piqué en Barcelona. El hombre afirmaba al programa que trabajó con la cantante "durante 11 o 12 años", de los que "dos fue en Barcelona".

No lo mencionaba entonces, pero el empleado interpuso una denuncia a la cantante en el juzgado de lo social de Barcelona. En la demanda que interpusieron el empleado de Shakira y su mujer denunciaban que "no formalizaron un contrato de trabajo durante su relación laboral", que no cotizaron a la Seguridad Social, que tenían jornadas de trabajo de hasta 17 horas, y que el ambiente de trabajo era muy tenso, incluso con amenazas".

Esta información fue revelada en el monográfico de Equipo de Investigación sobre la cantante Shakira emitido en septiembre de 2022.