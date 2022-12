'La doble vida de Angie' es el nombre de un elaborado reportaje de Equipo de Investigación realizado en 2018 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado. Trata la historia de Mari Ángeles Molina, conocida como Angie, quien asesinó en 2008 a su amiga Ana Páez en Barcelona.

Angie, que fue condenada a 18 años de cárcel, robó el DNI de Ana y suplantó su identidad para así poder firmar préstamos y seguros de vida. El programa recogió algunos momentos de la celebración del juicio. La mujer no se inmutó al ver a su entonces novio subir al estrado y declarar contra ella.

La que había sido su pareja relató cómo aparecieron diversos documentos a nombre de Ana Páez escondidos detrás de la cisterna de su baño. Esos documentos supusieron la condena de Angie, aunque intentó justificarse ante el juez diciendo que fue la propia Ana la que dejó allí la documentación. "Cuando me llamaron y me dijeron que había desaparecido me asusté, y guardé la documentación allí -detrás de la cisterna-", aseguró.

Los padres de la víctima, Antonio Páez y Ana Capitán, observaron con estupor y rabia la declaración de Angie. "No sé qué me entra por el cuerpo. Pensar que de la noche a la mañana le ha quitado la vida a mi hija.. ¡que una cosa tan insignificante haya matado a nuestra hija!", declaraban a los periodistas de Equipo de Investigación en una entrevista. "Te dan ganas de hacer una barbaridad, de retorcerle el cuello", aseguraban, muy indignados. Puedes volver a verlo en el vídeo que acompaña a esta información, en la parte superior.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2012 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.