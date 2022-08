Claudia de Abreu y Gabriela perdieron a su prima y sobrina -respectivamente- mientras hacía puenting. La situación es especialmente dramática ya que fueron testigos del salto mortal de Kleyo, que es como se llamaba la familiar. Puedes ver la entrevista en el vídeo que acompaña a esta información.

"Decidimos ir a hacer puenting al puente de Tablate -situado entre los municipios granadinos de Lanjarón y El Pinar-. Éramos quince personas y un monitor", rememoran en una entrevista concedida a Equipo de Investigación. El programa, grabado en 2020, abordó los riesgos de los deportes extremos.

Aquel día de 2015 todos los miembros del grupo de amigos saltaron. Recuerdan las escasas instrucciones que recibieron por parte del monitor. "Las únicas instrucciones que recibimos, que yo escuché, fueron: 'disfrutad mucho y abrid los brazos, como si estuvierais volando'", relatan.

Kleyo decidió repetir el salto y ahí fue cuando se desató la tragedia. El resto de amigos charlaba bajo el puente, pero Claudia observó que algo no funcionaba. "Vi que la cuerda no estaba tensa, sino que estaba colgando y ella tenía la intención de saltar. Le grité: "¡No saltes!" Pero no me escuchó porque estaba emocionada" rememora Claudia con tristeza. "La cuerda era más larga de lo que debía. Se chocó contra el muro y se mató", resume la joven.

El dueño de la empresa fue condenado al pago de una multa de 1.600 euros. Una sentencia que las familiares calificaron como "otra puñalada en el corazón".

Por otra parte, el programa abordó también la popularidad de las competiciones deportivas extremas, que cada vez tienen más adeptos. La Sociedad Española de Medicina del Deporte lanzó un claro mensaje: "Estamos enterrando corredores todas las semanas". Puedes verlo en el vídeo que aparece bajo estas líneas.

*El contenido al que hace referencia la información es de un programa de Equipo de Investigación estrenado en 2020 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.