"Cuando le sacas el tema de Marta del Castillo no quiere escuchar": la confesión de un excompañero de celda de Miguel Carcaño

Ángel Sánchez compartió celda con Miguel Carcaño, el asesino confeso de Marta del Castillo. En 2019 relató a Equipo de Investigación cómo fue la estancia de Carcaño en la cárcel.

"Estaban todos los demás en la calle y el que estaba pagando era él", afirma Ángel Sánchez, que asegura que intentó averiguar en varias ocasiones dónde estaba el cuerpo de Marta del Castilla. "En una carta me dijo que no le hablara más de ello porque siempre le menciono lo mismo", reconoció.

"Cuando le hablas del tema de Marta del Castillo no quiere escuchar, no sé lo que tendrá dentro. Se calla lo que sea, para proteger a otros, o por miedo", explicó. Además, detalló que Carcaño nunca recibía visitas en la cárcel: "Como no fuera Paloma, su abogada... nadie más".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2019.