"El cráneo se partió en dos": así fue el hallazgo de los cuerpos del crimen de Guanarteme

En 2017, cinco años después de la desaparición de Antonio Quesada y Ana María Artiles, un cazador les encuentra muertos en un paraje abrupto y poco transitado en el Barranco de las Vacas. El crimen aún está sin resolver.

Han pasado trece años y el crinen de Guanarteme sigue si resolverse pese a los intentos de la familia. En 2024, Equipo de Investigación trataba de dar luz a un caso que comenzó en agosto de 2012 en el barranco de Las Vacas, en Temisas, a escasos kilómetros de Agüimes, Gran Canaria. Antonio Quesada y Ana María Artiles, de 76 y 74 años, salió de su casa para ir al banco a gestiones cotidianas y nunca más volvió.

Cinco años después de la desaparición del matrimono, la perrita del cazador Carlos Díaz encuentra sus dos cuerpos en un paraje abrupto y poco transitado, lejos de las zonas más turísticas de Gran Canaria.

"Estaba cazando, entonces empezó a escarbar y sacó huesos", describía entonces el hombre, que en un primer momento creyó que serían los restos de un animal, pero al ver la camisa supo que no era así. "Al levantar la camisa vi el cráneo y automáticamente se partió en dos. Después se cayó la prótesis de la dentadura", relataba.

La Policía Científica, compuesta por diez agentes y dos forenses, se desplazó hasta el Valle de Agüimes. Allí descendieron hasta el Barranco de las Vacas, donde descubrieron los dos cadáveres muy deteriorados. "Ambos cráneos presentan unas lesiones muy graves y uno de ellos está muy fragmentado", describía el criminólogo, que reparaba en la misteriosa presencia de dos ramos de flores junto a los cadáveres.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.