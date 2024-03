Equipo de Investigación localiza a una compañera de piso de Dilaware, el autor del triple asesinato de Morata de Tajuña. "Yo le conocía del locutorio", desvela esta mujer, que le describe como "una persona extremadamente amistosa". Acudió a él para buscar una casa de alquiler porque tenía que salir de donde estaba.

Un par de días después el asesino se puso en contacto con ella. "Me dijo que tenía un amigo que me estaba arrendando su casa y me propuso darme una habitación de esa casa compartir gastos. Yo accedí", nos cuenta en este vídeo. "Él lo único que hacía en su vida era trabajar", ya que "su objetivo era traer a su mujer y a sus niños pequeños de Pakistán", explica.

Además, esta mujer nos confiesa que "no era una persona violenta", aunque sí se percató de que "no estaba bien" porque tenía "obsesiones". "En una conversación me dijo que estaba muy atormentado", y añadió: "Yo siento que me hablan voces en mi cabeza". Al ver esto, su compañera de piso decidió ponerle un "pestillo" a la puerta de su habitación hasta que salió de allí.