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De cobrar 4.000 euros a 800: la precaria situación de los trabajadores en atención telefónica

En 2019, empleados teleoperadores hablaron con Equipo de Investigación sobre sus anteriores trabajos y la diferencia de su salario frente al actual llegando a mostrar las nóminas.

De cobrar 4.000 euros a 800: así desveló una teleoperadora su precaria situación en Equipo de Investigación

¿Qué hay detrás de lo que ha dado en llamar 'mierdajobs' o trabajos basura? Equipo de Investigación analizaba en 2019 el peor mercado laboral y respondía a varias ofertas de empleo para conocer las condiciones.

Así, los reporteros indagaron en diversos sectores, entre ellos los de los teleoperadores. Con un plus de nocturnidad a 1 euro con 62 céntimos la hora, los cuatro entrevistados que se dedicaban a la atención telefónica señalaron que con los 800 euros que ganaban "no llegaban a fin de mes".

Más del 80% de los teleoperadores tienen estudios superiores, algo que no impide la precariedad.

Los empleados desvelaron llevar trabajando más de 6 años, hasta 14 en algún caso. "Yo antes trabajaba de comercial de grandes cuentas cobrando 3.000- 4.000 euros, pero ahora estoy en los 800 euros", contaba una de las trabajadoras. "Vivo de anticipo, no llego a fin de mes", confesaba.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2019 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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