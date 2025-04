El cirujano que operó junto a 'la reina de la cirugía' reconoce que no sabía si tenía el título, pero que "llegó a introducir sus manos en la paciente"

El cirujano plástico que operó junto a 'la reina de la cirugía" en España reconoce que no sabía si tenía el título, pero que "llegó a introducir sus manos en la paciente"

Tras la denuncia a la doctora Kebeya, también conocida como 'la reina de la cirugía', el cirujano que operó con ella y firmó el informe médico de las pacientes a las que intervinieron, declara ante la Policía y reconoce que no sabía si tenía el título.

Reconoce que él dirigió la operación y que "la doctora le auxilió, llegando a introducir sus manos en el interior de la paciente". Eso sí, también afirma que no sabe si Kebeya tiene el título homologado para operar.

El abogado de la 'reina de la cirugía' accede a hablar con Equipo de Investigación e intenta defender a su cliente cuando le preguntan por qué operaba sin el título. "No puedo hablar de esto porque está dándome un documento que no sé de dónde ha salido", afirma. Tras esto, asegura que "no puede entrar a valorar sobre el fondo del asunto".

Aunque la declaración del doctor no es la única laguna en la estrategia de Kebeya...

